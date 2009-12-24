Доработать mchat

Стоит форум phpbb 3.0.6

На нём стоит ajax мод mChat.

Чат также используется для уведомления пользователей о новых сообщениях на форуме.

Нужно сделать так, чтобы уведомления о сообщениях из закрытых для гостей и обычных пользователей не попадали в чат. Т.е. нужно сделать типа разделения прав.

Или ещё вариант:

Указываем ID темы из которой сообщения не попадают в уведомления.

Либо подскажите вариант как можно выйти из ситуации?

Спасибо!