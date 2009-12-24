Доработать mchat

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки192 просмотра
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Стоит форум phpbb 3.0.6

На нём стоит ajax мод mChat.

Чат также используется для уведомления пользователей о новых сообщениях на форуме.

Нужно сделать так, чтобы уведомления о сообщениях из закрытых для гостей и обычных пользователей не попадали в чат. Т.е. нужно сделать типа разделения прав.

Или ещё вариант:

Указываем ID темы из которой сообщения не попадают в уведомления.

Либо подскажите вариант как можно выйти из ситуации?

Спасибо!

14 лет назад
Reel
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
explorer
Громов 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Настоящий профессионал своего дела! Отзывчивый, исполнительный, интеллигентный. Сделал всё, что было обговорено, даже чуть больше, за что ему отдельное спасибо! ;) Качественно и в срок - это про него!
Отличный заказчик! Четко ставит задачу, легок в общении, всегда на связи, к работе исполнителя относится с большим пониманием. Оплата была произведена своевременно и в полном объеме. За все время работы получил только положительные эмоции. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!