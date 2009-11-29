Drupal 6, консультации по настройке темы

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доделать тему оформления сайта или просто объяснить пару моментов.

Drupal
14 лет назад
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад