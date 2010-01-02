Сделать выпадающее меню dhtml/css ili JS.

Веб-программированиеЗавершен6 заявок350 просмотров
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Сейчас меню отображается как

меню ето модуль(artcats) в Joomla CMS.

возможны и другие варианты но нужен результат как на фото.

нужно два меню автоматически отображающее секции , категории и статьи в Joomla CMS.

HTMLCSS
14 лет назад
zorg007
Iulius 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
space-bind
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
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