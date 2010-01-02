space-bind

Pro Web Development, Python/Django, Javascript, Joomla, Wordpress
Python/Django, движки, сайты, магазины.
Любые парсеры и грабберы на Scrapy.
Калькуляторы и сложные JavaScript приложения (jQuery, MooTools).
Компоненты, модули и плагины Joomla, Wordpress.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
15 лет назад
CSSJavaScriptJoomla
Грамотный специалист. Адекватная реакция на все просьбы и доработки. Всегда на связи, что на мой взгляд очень важно! Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую!!!