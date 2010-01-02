space-bind

Станислав space-bind

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Pro Web Development, Python/Django, Javascript, Joomla, Wordpress

Python/Django, движки, сайты, магазины.

Любые парсеры и грабберы на Scrapy.

Калькуляторы и сложные JavaScript приложения (jQuery, MooTools).

Компоненты, модули и плагины Joomla, Wordpress.

Профили на других сайтах:

https://www.free-lance.ru/users/kharna/

Отзывы заказчиков

zorg007
Iulius 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
15 лет назад
Сделать выпадающее меню dhtml/css ili JS.
CSSJavaScriptJoomla
Грамотный специалист. Адекватная реакция на все просьбы и доработки. Всегда на связи, что на мой взгляд очень важно! Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую!!!