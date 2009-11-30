Нужен сборщик email (не для спама!)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок218 просмотров
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Нужен сборщик email в виде программы или скрипта,для грабинга с мейл агента.(не для спама!)

приложение должно формировать файлы по 1000 адресов и описаний в csv формате:

в csv должно содержатья:

1. email

2. имя

3. Фамилия

предпочтение отдается исполнителю с наименьшим бюджетом

14 лет назад
grizlismouk
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад