Нужно нарисовать жабу

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок310 просмотров
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Жаба квакает, и монетка выпадает изо рта и крутиться (закатывается за жабу). Продолдительность 2 сек. Подробности пришлю с [email protected]

14 лет назад
ctlogg
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад