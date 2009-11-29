Синонимизация новостей DLE

Сейчас меню отображается как <ул> унордеред лист а нужно сделать его dhtml/css ili JS (выпадающее меню) как на фото . меню ето модуль(artcats) в Joomla CMS. возможны и другие варианты но нужен результат как на фото. нужно ...
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Собсно интересует пхп скриптик синонимайзер, который мог бы в базе ДЛЕ синонимизировать только определённые столбики (т.е. сами новости без названия - short_story и full_story) ...и желатьльно ещё возможность выбора по дате (хотя совсем и не обязательно)
1. Вариант как скрипт
2. Вариант как модуль (DLE 7.5)
Думаю совсем несложно будет переделать любой из широко распространённых скриптов синонимайзера под эти задачи. Я немного разбираюсь в пхп, но пока видимо не дорос... Для опытного же программера работы почти на 5 мин...
Просьба кидать свои предложения.
p.s. в приложении я заархивировал пример своей базы и сам синонимайзер (хотя за основу может быть взят любой синонимайзер...)
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