Синонимизация новостей DLE

Собсно интересует пхп скриптик синонимайзер, который мог бы в базе ДЛЕ синонимизировать только определённые столбики (т.е. сами новости без названия - short_story и full_story) ...и желатьльно ещё возможность выбора по дате (хотя совсем и не обязательно)

1. Вариант как скрипт

2. Вариант как модуль (DLE 7.5)

Думаю совсем несложно будет переделать любой из широко распространённых скриптов синонимайзера под эти задачи. Я немного разбираюсь в пхп, но пока видимо не дорос... Для опытного же программера работы почти на 5 мин...

Просьба кидать свои предложения.

p.s. в приложении я заархивировал пример своей базы и сам синонимайзер (хотя за основу может быть взят любой синонимайзер...)