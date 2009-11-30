Нужно нарисовать динамичную картинку-прогу

Нужно сделать возможность добавлять фотографии ко всем модулям, точно также, как DLE. Точнее: добавляется фотография именно к этой новости в нужную дату и только она видна при редактировании. Можно добавлять по одной, а можно сразу кучей. ...
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