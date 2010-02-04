Создание компонента Реферальной системы для Joomla

Необходимо создать компонент для Joomla 1.5.14. "Реферальной системы".Либо переделать готовый , протестированный на DL, под Joomla.

Требования:

Пользовательская часть:

1. Выводится баланс партнера.

2. Выводится число привлеченных пользователей.

3. При нажатии на число привлеченных пользователей открывается страница с логинами привлеченных пользователей.

4. Отображается ссылка для привлечения пользователей

5. Подсчет и отображение баланса привлеченных рефералов в профиле привлекшего их партнера.

6. Кнопка для заказа выплаты. Если на балансе меньше чем минимальная выплата, будет выдавать сообщение "У вас недостаточно средств".

7. Возможность приобретения примиального членства в проекте.

Админская часть:

1. Назначение минимальной выплаты.

2. Назначение суммы оплаты за каждого привлеченного пользователя.

3. Управление выплатами.

4. Управление привлеченными пользователями и их рефералами.

Указывайте ваши расценки и сроки.

Более подробно при личном общении.