Доработка скрипта iogorod

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Необходимо доработать скрипт, сделать его оптимизацию на скорость и оптимизацию под поисковые системы.

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Сроки 1-3 дня

Оплата после демонстрации на вашем сайте...

Оставляйте свои прдложения с описаниями.

Более подробно по ICQ 365337825

Приверное ТЗ в прикреплении

14 лет назад
maxi0
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад