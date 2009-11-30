Проведение собеседований (на 2дня)

Компания берет программиста в штат.

Задача - найти подходящего специалиста соответствующего уровня.

Оплата - 150 у.е в день!!

Что требуется?

Мы находим кандидатов, приглашаем их к себе в офис и на пару со спецом тестиуем. Далее я выбираю лучшего по рекомендациям спеца.

Профессиональные требования:

* Проектирование и разработка (программирование) web-сайтов (PHP, JavaScript, HTML, CSS), в частности Интернет-магазинов

* Верстка шаблонов и интеграция их в cms

* Знания и опыт работы с 1С-Битрикс (написание и редактирование модулей)

* Знания MySQL (написание запросов)