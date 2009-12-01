Парсинг статей

$17
Веб-программированиеЗавершен4 заявки220 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать парсер и спарсить новости с сайта

Подробное ТЗ в приложении

Срок 2 дня

Оплата 500 рублей (предпочтение тем исполнителям, кто принимает Яндекс-Деньги)

Условия оплаты: 50% предоплата только тем, у кого есть перс. атт. в системе Webmoney - вы составляете договор в трастовом сервисе Webmoney, вместе редактируем, я акцептую.

Безопасная сделка - вы составляете договор (вместе редактируем), я акцептую его.

Всем остальным только по факту выполнения работ (данным исполнителям отдаю приоритет, так как нет времени на СБР и другие договоры)

Применяю штрафы и отр. отзыв за просрочку и отказ от проекта, если отказались от него уже после принятие предложения.

Для более быстрого контакта лучше использовать айсикъю: 6-876-856 (но не обязательно)

14 лет назад
rastamakc
Максим 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
nifus
Иван 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Приятно было иметь дело с Александром. Сделал всё очень профессионально и быстро. Всегда на связи, не пропадает. Одним словом, отличный исполнитель, всем рекомендую.
Хорошо составленное ТЗ, быстрая реакция на уточняющие вопросы и своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.