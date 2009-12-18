Внутренняя оптимизация сайта и наполнение магазина

Веб-программированиеЗавершен9 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется осуществить внутреннюю оптимизацию сайта (ремонт авто) плюс наполнить сайт контентом

14 лет назад
alvigo
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
yanavoloshina
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$200
10 дней
Хорошо сделанная работа! На "10+". Спасибо, Яна! Будем еще работать!
Рекомендую всем: четкое ТЗ, вовремя произведенная оплата - все это Вислогузова Наталья!