On-line калькулятор + форма + загрузчик

Добрый день, коллеги! Параметры задачи немного изменились. Требуется разработать функционал один в один как на www.mesir.ru (каталог, система поиска, возможность заливки, редактирования информации о новых объектах). Дизайн и верстка — наша. Прошу писать свои вопросы, предложения и сроки. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Калькулятор, форма обратной связи, загрузчик файлов (Три в одном)
Joomla 1.5 Native, Joomla 1.0.X (для других CMS не предлагать!)
Нужно сделать компонент со следующим функционалом:
1. Редактирования значений и формул из админпанели (создание по сути универсального калькулятора)
2. Отправка расчёта на e-mailы Администрации (указанные в настройках формы) и на e-mail пользователя, если такой элемент создан в форме и в настройках формы это включено, и в базу данных
3. Обработка сообщений через фронтенд сайта, подключив компонент через меню для пользователей с различным уровнем доступа. Обработанные сообщения удаляются в корзину, окончательное удаление осуществляется через админку
4. Загрузка файлов из фронтенда (в случае значительно удорожания этот пункт можно опустить)
5. Настройка размеров загружаемых файлов
6. Примечание возле каждого поля в виде всплывающего окна
7. Создание нескольких форм с различным набором полей в рамках одного экземпляра компонента (возможность создания различных калькуляторов на одном сайте)
8. Редактирование цвета и стилей полей и шрифта
9. Выпадающее меню (не радиокнопка)
10. Указание обязательных-необязательных полей для заполнения
11. Капча
На основании выше перечисленных функций нужно создать и настроить компонент. Подробное ТЗ и формулы расчёта вышлю по запросу после указания цены и сроков.
Обязательными условиями являются:
1. Тестирование компонента на уязвимость (Мне бы не хотелось, что бы через новый компонент хакнули сайт, и поэтому его нужно будет протестировать. Расходы по тестированию можно согласовать отдельно )
2. Сопровождение и консультации, а при необходимости доработка (за доп.плату) после покупки компонента
Аналог можно посмотреть здесь kupipolis.ru
p.s. весь нужный функционал изложен здесь (думаю этого достаточно что бы назвать стоимость и сроки), а в подробном ТЗ указаны отдельные моменты и формулы расчёта, которые в паблик выкладывать не стоит.
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