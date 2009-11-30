On-line калькулятор + форма + загрузчик

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки788 просмотров
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Нужен Калькулятор, форма обратной связи, загрузчик файлов (Три в одном)

Joomla 1.5 Native, Joomla 1.0.X (для других CMS не предлагать!)

Нужно сделать компонент со следующим функционалом:

1. Редактирования значений и формул из админпанели (создание по сути универсального калькулятора)

2. Отправка расчёта на e-mailы Администрации (указанные в настройках формы) и на e-mail пользователя, если такой элемент создан в форме и в настройках формы это включено, и в базу данных

3. Обработка сообщений через фронтенд сайта, подключив компонент через меню для пользователей с различным уровнем доступа. Обработанные сообщения удаляются в корзину, окончательное удаление осуществляется через админку

4. Загрузка файлов из фронтенда (в случае значительно удорожания этот пункт можно опустить)

5. Настройка размеров загружаемых файлов

6. Примечание возле каждого поля в виде всплывающего окна

7. Создание нескольких форм с различным набором полей в рамках одного экземпляра компонента (возможность создания различных калькуляторов на одном сайте)

8. Редактирование цвета и стилей полей и шрифта

9. Выпадающее меню (не радиокнопка)

10. Указание обязательных-необязательных полей для заполнения

11. Капча

На основании выше перечисленных функций нужно создать и настроить компонент. Подробное ТЗ и формулы расчёта вышлю по запросу после указания цены и сроков.

Обязательными условиями являются:

1. Тестирование компонента на уязвимость (Мне бы не хотелось, что бы через новый компонент хакнули сайт, и поэтому его нужно будет протестировать. Расходы по тестированию можно согласовать отдельно )

2. Сопровождение и консультации, а при необходимости доработка (за доп.плату) после покупки компонента

Аналог можно посмотреть здесь kupipolis.ru

p.s. весь нужный функционал изложен здесь (думаю этого достаточно что бы назвать стоимость и сроки), а в подробном ТЗ указаны отдельные моменты и формулы расчёта, которые в паблик выкладывать не стоит.

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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