Исправить ошибку на сайте

Требуется создание модуля на базе модуля статей или новостей. Обязательно знание данной CMS. Предложения по ценам, срокам пишите здесь, либо в Icq 313351038. С уважением.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На главной странице сайта при открытии через IE 6.0 выскакивает ошибка. Она заново появляется при обновлении главной страницы, но если перейти на главную страницу по ссылке, то ошибка не выскакивает.
Opera и FireFox работают нормально и ничего не вываливается.
Нужно разобраться что не так.
Сайт работает на joomla.
Текст ошибки следующий:
Строка 2
Символ 1
Ошибка: Недопустимый знак
Код: 0
URL-адресс: "ссылка на googleads"
Если убрать рекламу Google в шапке сайта, то ошибок нет.
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