Исправить ошибку на сайте

На главной странице сайта при открытии через IE 6.0 выскакивает ошибка. Она заново появляется при обновлении главной страницы, но если перейти на главную страницу по ссылке, то ошибка не выскакивает.

Opera и FireFox работают нормально и ничего не вываливается.

Нужно разобраться что не так.

Сайт работает на joomla.

Текст ошибки следующий:

Строка 2

Символ 1

Ошибка: Недопустимый знак

Код: 0

URL-адресс: "ссылка на googleads"

Если убрать рекламу Google в шапке сайта, то ошибок нет.