Исправить ошибку на сайте

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На главной странице сайта при открытии через IE 6.0 выскакивает ошибка. Она заново появляется при обновлении главной страницы, но если перейти на главную страницу по ссылке, то ошибка не выскакивает.

Opera и FireFox работают нормально и ничего не вываливается.

Нужно разобраться что не так.

Сайт работает на joomla.

Текст ошибки следующий:

Строка 2

Символ 1

Ошибка: Недопустимый знак

Код: 0

URL-адресс: "ссылка на googleads"

Если убрать рекламу Google в шапке сайта, то ошибок нет.

14 лет назад
vinkov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад