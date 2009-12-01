Трабл кросcбраузерности яваскрипта в опере

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Работает в фоксе и ИЕ, а в опере не хочет
вот линка: http:// testsite.kz/ greenpark
там в правом верхнем углу есть кнопочка - ENG
когда на нее нажимаешь, страница должна прыгнуть на такую же только добавиться "...?lan=en"
это работает нормально
только при этом еще и все ссылки на странице должны получить такое же окончание... проблема в том, что в ИЕ и фоксе это работает, а в опере нет
вот скрипт:
function mylinks(){
for(i=0; i
if(document.links.search=="" | document.links.search=="?lan=en"){
document.links.search="?lan=en";}
else{document.links.search=document.links.search+"&lan=en";}}}
он лежит во внешнем файле, добавлен в хедер по ссылке
наверное, для оперы нужно чета другое прописать, типа какаянить кроссбраузерная настройка...
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