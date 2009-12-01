Трабл кросcбраузерности яваскрипта в опере

Работает в фоксе и ИЕ, а в опере не хочет

вот линка: http:// testsite.kz/ greenpark

там в правом верхнем углу есть кнопочка - ENG

когда на нее нажимаешь, страница должна прыгнуть на такую же только добавиться "...?lan=en"

это работает нормально

только при этом еще и все ссылки на странице должны получить такое же окончание... проблема в том, что в ИЕ и фоксе это работает, а в опере нет

вот скрипт:

function mylinks(){

for(i=0; i

if(document.links.search=="" | document.links.search=="?lan=en"){

document.links.search="?lan=en";}

else{document.links.search=document.links.search+"&lan=en";}}}

он лежит во внешнем файле, добавлен в хедер по ссылке

наверное, для оперы нужно чета другое прописать, типа какаянить кроссбраузерная настройка...