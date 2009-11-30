Создать + подключить сайт к Робокассе

Здравствуйте! Есть сайт голосования, на CMS: DataLife Engine , к нему был написан модуль фотоконкурса с смс голосованием. Им пользовались год назад(настраивал автор модуля) т.е. всё работало, смс принимались, всё четко. Настраивали уже несколько раз. В данный момент ...