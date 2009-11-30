Создать + подключить сайт к Робокассе

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок218 просмотров
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Требуется Сверстать страничку для скачивания файла, и подключить оплату за скачивание к Робокассе.

Дизайн особо не нужен, задача именно скачать и принять оплату.

Скачивание требуется пока только одного файла.

14 лет назад
alexeyzaharov
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
Maestro-studio
Антон 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов
14 лет назад
$25
1 день
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