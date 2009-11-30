Добавить блог "Статьи" и "Гостиная"

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка198 просмотров
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Добавить:

1. Блог "Статьи"

Сделать по образу и подобию "БЛОГ-НОВОСТИ"

2. Блог "Гостиная"

Этот блог сделать из странички "Обратная связь"

Суть - зарегистрированные пользователи (вводят имя и mail) пишут свой вопрос или отзыв. Этот текст сразу виден ниже на страничке. Ответ или комментарий к этому пишет администратор. Как это реализовано здесь http://www.podushkin.ru/guestbook/

14 лет назад
STTF
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад