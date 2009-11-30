Добавить блог "Статьи" и "Гостиная"

Работает в фоксе и ИЕ, а в опере не хочет вот линка: http:// testsite.kz/ greenpark там в правом верхнем углу есть кнопочка - ENG когда на нее нажимаешь, страница должна прыгнуть на такую же только добавиться "...?lan=en" это работает ...