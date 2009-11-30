Добавить блог "Статьи" и "Гостиная"

Требуется создание модуля на базе модуля статей или новостей. Обязательно знание данной CMS. Предложения по ценам, срокам пишите здесь, либо в Icq 313351038. С уважением.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить:
1. Блог "Статьи"
Сделать по образу и подобию "БЛОГ-НОВОСТИ"
2. Блог "Гостиная"
Этот блог сделать из странички "Обратная связь"
Суть - зарегистрированные пользователи (вводят имя и mail) пишут свой вопрос или отзыв. Этот текст сразу виден ниже на страничке. Ответ или комментарий к этому пишет администратор. Как это реализовано здесь http://www.podushkin.ru/guestbook/
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток всем. Наша компания работает над системой по продаже автозапчастей на территории РФ через интернет. Разработка ведется на Java с применением следующих технологий: Spring, Spring MVC, Hibernate и др. В настоящий момент есть несколько модулей, ...Закрыт14 лет назад
- $5
На главной странице сайта при открытии через IE 6.0 выскакивает ошибка. Она заново появляется при обновлении главной страницы, но если перейти на главную страницу по ссылке, то ошибка не выскакивает. Opera и FireFox работают нормально и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Перекроить InstantCMS под наши нужды. Просьба обращаться только опытным людям знающим php. Оплата 2300 WMR.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется Сверстать страничку для скачивания файла, и подключить оплату за скачивание к Робокассе. Дизайн особо не нужен, задача именно скачать и принять оплату. Скачивание требуется пока только одного файла.Закрыт14 лет назад
Работает в фоксе и ИЕ, а в опере не хочет вот линка: http:// testsite.kz/ greenpark там в правом верхнем углу есть кнопочка - ENG когда на нее нажимаешь, страница должна прыгнуть на такую же только добавиться "...?lan=en" это работает ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт голосования, на CMS: DataLife Engine , к нему был написан модуль фотоконкурса с смс голосованием. Им пользовались год назад(настраивал автор модуля) т.е. всё работало, смс принимались, всё четко. Настраивали уже несколько раз. В данный момент ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Чтобы во всех браузерах и везде этот шрифт отображался и не как картинка а шрифтом шрифт калиграфическийВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим интерактивный селект без перезагрузки страницы для сайта - каталога http://sport-poisk.ru/ Пример. Слева в окошке необходимо выбрать город, подгружаются доступные категории для города, выбирается категория и на главной странице выводятся организацииЗавершен14 лет назад
- $240
Есть небольшая CRM ведущая учет заказчиков и их заказов написанная на ASP.NET + LINQ + SQL Server. Необходимо добавить в систему импорт данных о платежах. Платежи предоставляются в виде csv либо других структурированных форматов. Нужно ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад