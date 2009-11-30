Интернет гипер маркет

$2500
Веб-программированиеЗакрыт32 заявки712 просмотров
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Гипер-маркет

представляет из себя единую "витрину" нескольких разноплановых и-магазинов,

имеющих каждый свою иерархию каталога, свою структуры описания товара, свои условия доставки и т.д.

И самостоятельно администрируемые своими админами.

Для посетителя же все выглядит как один магазин.

В процессе работ желательно переодически (2 раза в месяц) подъезжать к нам в киевский офис для обсуждения деталей проекта.

14 лет назад
SEO-search
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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