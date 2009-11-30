Интернет гипер маркет

Гипер-маркет

представляет из себя единую "витрину" нескольких разноплановых и-магазинов,

имеющих каждый свою иерархию каталога, свою структуры описания товара, свои условия доставки и т.д.

И самостоятельно администрируемые своими админами.

Для посетителя же все выглядит как один магазин.

В процессе работ желательно переодически (2 раза в месяц) подъезжать к нам в киевский офис для обсуждения деталей проекта.