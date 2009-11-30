Интеграция Ajax в комментарии самописной CMS

Помощь в создании сайта на DLE с формами обратной связи распределяющими поступившую информацию по категориям-разделам. 9031590969
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Имеется самописная CMS. К новостям пользователи размещают комментарии. Все это в 1 скрипте. Необходимо вставить ajax в комментарии, чтоб страница не перезагружалась (при добавлении комментариев и при перелистывании страниц комментариев).
Форма добавления комментсов простейшая - сменить ее на WYSIWYG (сделать как быстрый ответ на форумах vbulletin).
Скрипт комментариев и все затронутые базы вышлю после принятия.
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