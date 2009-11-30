Интеграция Ajax в комментарии самописной CMS

Имеется самописная CMS. К новостям пользователи размещают комментарии. Все это в 1 скрипте. Необходимо вставить ajax в комментарии, чтоб страница не перезагружалась (при добавлении комментариев и при перелистывании страниц комментариев).

Форма добавления комментсов простейшая - сменить ее на WYSIWYG (сделать как быстрый ответ на форумах vbulletin).

Скрипт комментариев и все затронутые базы вышлю после принятия.