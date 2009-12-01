Скрипт онлайн-тестов за SMS

Веблансеры! Есть работа, суть её в следующем: Есть ювелирное изделие. Необходимо нарисовать его в 3d max и сделать ролик на флеш, для дальнейшего размещения на сайте. РОлик на 10 сек, суть в том чтобы показать этап превращения мысли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый Вечер всем.
Коротко о работе : требуется скрипт онлайн-тестов с оплатой за прохождение тестов за SMS, желательно уже готовый скрипт!
Если не справитесь , то прошу бесплатно отозваться хотя бы мне - какие скрипты нашли, какие отзывы у этих скриптов и т.д. и т.п.
Пишите мне в ICQ 565242069.
Жду.
С уважением , Денис.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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