Доведение сайта " до ума"

Краткое описание задачи. Есть сайт cmegroup.com, на котором ежедневно публикуется ряд статистической информации по стоимости фьючерсов для разных видов продуктов. Пример данных - http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html. Сейчас граббинг происходит вызовом команды wget c урлом страницы с данными ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кратко и по сути у веб студии в самый неподходящий момент скончался программист по флэшу, что , собственно обязывает в срочном порядке закончить собственный проект.
что есть на сегодня - не доделанный сайт во флеш : http://www.klim-it.ru/flash/ и на обычном домене такая же недоделка на хтмл.
чего надо сделать - на флэше " косметические работы" не связанные с дизайном, по части контента и кое какие изменения в структуре портфолио.
на хтмл - по сути опять таки работа с контентом и прикрутка к нормальной цмс - предпочтений каких то конкретных нету - но желательно чтобы простой офисный сотрудник мог вести сайт.
насчет оплаты - если Москва или Спб - то наличными, другие города - на Ваше усмотрение. как правило пользуюсь вмр или яденьги.
насчет сроков - не то что горят, а догорели =-(
поэтому чем быстрее тем лучше.
жду ваших предложений.
П.С. понравится Ваша работа, можно будет говорить о дальнейшем сотрудничестве.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно написать простую форму, чтобы пользователи сайта заполнив анкету о себе могли получить купон со скидкой. Подробности в ТЗ. Работа простая. Оплата по факту. упустил маленькую деталь, распечатываемые купоны нужно нумеровать обязательно для учета. т.е. на сайте не ...Закрыт14 лет назад
Разработка сравнительно несложного веб приложения. Требования: хорошее знание Yii Framework понимание SOAP/WSDL желательно, но не обязательно знание Flex Корректность и исполнительность обязательны. Строгое соблюдение сроков разработки. В личку писать не надо. Т.к. людей подходящих под вышеуказанные требования не так много, ТЗ будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо написать php скрипт который подсчитает статистику по каждому пользователю(с сортировкой по месяцам) и сохранитьт ее в таблицу mysql.Завершен14 лет назад
- $500
Требуется программист-верстальщик с опытом для создания сайта (музыкальный портал по электронной музыке) От вас необходим опыт по прикручиванию платежных систем к таким сайтам. Тз покажу при общении в аське: 207-079-589Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Шаблон: http://templatemonster.ru/search.html?author=&category=&keyword=&number=26677&x=54&y=4 Вопросы и предложения любым удобным способом: skype: gotovtsev_pavel ICQ: 221706549 email: [email protected]Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть незаконченная CMS на PHP + Java загрузчик картинок + Flash загрузчик файлов. CMS работает с XML файлом, в котором хранятся все данные (текст страниц, ссылки на картинки/видео). Предоставлю дотсуп к фтп для ознакомления с тем, ...Закрыт14 лет назад
Нужен сайт в стиле lineage 2 обязательно на joomla другие CMS не предлагать. На сайте планируется установить форум, форму обратной связи и фото галерею. Мне нужно знать сколько это будет стоимть, и в какие сроки делается. Заявки оставлять ...Завершен14 лет назад
- $100
Добрый день, нам нужна новогодняя поздравительная открытка, анимированная (флеш). Можно предложить фишку с интерактивными элементами (при наведении мышки двигаются предметы баннера). Для публикации на сайте. Размер: 513 Х 294 pxВеб-программирование21 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо оптимизировать под поисковики и доделать скрипт. Также оптимизировать под скорость загрузки - кеш и т.д. Работа думаю не очень сложная. Писать сюда 365337825Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад