Доведение сайта " до ума"

Кратко и по сути у веб студии в самый неподходящий момент скончался программист по флэшу, что , собственно обязывает в срочном порядке закончить собственный проект.

что есть на сегодня - не доделанный сайт во флеш : http://www.klim-it.ru/flash/ и на обычном домене такая же недоделка на хтмл.

чего надо сделать - на флэше " косметические работы" не связанные с дизайном, по части контента и кое какие изменения в структуре портфолио.

на хтмл - по сути опять таки работа с контентом и прикрутка к нормальной цмс - предпочтений каких то конкретных нету - но желательно чтобы простой офисный сотрудник мог вести сайт.

насчет оплаты - если Москва или Спб - то наличными, другие города - на Ваше усмотрение. как правило пользуюсь вмр или яденьги.

насчет сроков - не то что горят, а догорели =-(

поэтому чем быстрее тем лучше.

жду ваших предложений.

П.С. понравится Ваша работа, можно будет говорить о дальнейшем сотрудничестве.