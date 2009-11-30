Разработка веб приложения (Yii Framework)

Краткое описание задачи. Есть сайт cmegroup.com, на котором ежедневно публикуется ряд статистической информации по стоимости фьючерсов для разных видов продуктов. Пример данных - http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html. Сейчас граббинг происходит вызовом команды wget c урлом страницы с данными ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сравнительно несложного веб приложения.
Требования:
хорошее знание Yii Framework
понимание SOAP/WSDL
желательно, но не обязательно знание Flex
Корректность и исполнительность обязательны.
Строгое соблюдение сроков разработки.
В личку писать не надо.
Т.к. людей подходящих под вышеуказанные требования не так много, ТЗ будет озвучено в процессе выбора исполнителя.
Оплата поэтапно, или по окончанию проекта, на выбор исполнителя. Никакой предоплаты - если боитесь - укажите, что требуется безопасная сделка.
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