Разработка веб приложения (Yii Framework)

Разработка сравнительно несложного веб приложения.

Требования:

хорошее знание Yii Framework

понимание SOAP/WSDL

желательно, но не обязательно знание Flex

Корректность и исполнительность обязательны.

Строгое соблюдение сроков разработки.

В личку писать не надо.

Т.к. людей подходящих под вышеуказанные требования не так много, ТЗ будет озвучено в процессе выбора исполнителя.

Оплата поэтапно, или по окончанию проекта, на выбор исполнителя. Никакой предоплаты - если боитесь - укажите, что требуется безопасная сделка.