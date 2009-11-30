Разработка веб приложения (Yii Framework)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработка сравнительно несложного веб приложения.

Требования:

хорошее знание Yii Framework

понимание SOAP/WSDL

желательно, но не обязательно знание Flex

Корректность и исполнительность обязательны.

Строгое соблюдение сроков разработки.

В личку писать не надо.

Т.к. людей подходящих под вышеуказанные требования не так много, ТЗ будет озвучено в процессе выбора исполнителя.

Оплата поэтапно, или по окончанию проекта, на выбор исполнителя. Никакой предоплаты - если боитесь - укажите, что требуется безопасная сделка.

14 лет назад
exeron
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Задача для программиста с опытом граббинга

    Краткое описание задачи. Есть сайт cmegroup.com, на котором ежедневно публикуется ряд статистической информации по стоимости фьючерсов для разных видов продуктов. Пример данных - http://www.cmegroup.com/trading/commodities/grain-and-oilseed/corn_quotes_settlements_futures.html. Сейчас граббинг происходит вызовом команды wget c урлом страницы с данными ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание муз. портала

    $500

    Требуется программист-верстальщик с опытом для создания сайта (музыкальный портал по электронной музыке) От вас необходим опыт по прикручиванию платежных систем к таким сайтам. Тз покажу при общении в аське: 207-079-589

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка CMS для сайта на Flash+XML

    $250

    Есть незаконченная CMS на PHP + Java загрузчик картинок + Flash загрузчик файлов. CMS работает с XML файлом, в котором хранятся все данные (текст страниц, ссылки на картинки/видео). Предоставлю дотсуп к фтп для ознакомления с тем, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать сайт на Joomlа, тематика игра lineage 2

    Нужен сайт в стиле lineage 2 обязательно на joomla другие CMS не предлагать. На сайте планируется установить форум, форму обратной связи и фото галерею. Мне нужно знать сколько это будет стоимть, и в какие сроки делается. Заявки оставлять ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Новогодняя флеш-открытка

    $100

    Добрый день, нам нужна новогодняя поздравительная открытка, анимированная (флеш). Можно предложить фишку с интерактивными элементами (при наведении мышки двигаются предметы баннера). Для публикации на сайте. Размер: 513 Х 294 px

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Быстрый хелп

    $10

    Нужно сделать легкий скрипт, который обеспечит функционал быстрого хелпа на сайте. тоесть, чтобы при навидении на иконку хелпа выскакивало окошко в котором будет текст и если понадобятся то и ссылки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт онлайн-тестов за SMS

    Добрый Вечер всем. Коротко о работе : требуется скрипт онлайн-тестов с оплатой за прохождение тестов за SMS, желательно уже готовый скрипт! Если не справитесь , то прошу бесплатно отозваться хотя бы мне - какие скрипты нашли, какие ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад