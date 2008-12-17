exeron

Роман Поздеев exeron

 
40 летРоссия/Ижевск
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется разработчик со знанием PHP и FLEX

    Требования: Знание Flex Знание php фреймворков (любого из перечисленных): CodeIgniter, Yii, Kohama Естественно ответственность и строго соблюдение сроков. Несколько проектов. Оплата попроектно, никакой предоплаты. В личку писать не надо. Перспективы долговременного сотрудничества.

    PHPYiiCodeIgniter
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка веб приложения (Yii Framework)

    Разработка сравнительно несложного веб приложения. Требования: хорошее знание Yii Framework понимание SOAP/WSDL желательно, но не обязательно знание Flex Корректность и исполнительность обязательны. Строгое соблюдение сроков разработки. В личку писать не надо. Т.к. людей подходящих под вышеуказанные требования не так много, ТЗ будет ...

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ручное наполнение форума

    Требуется полностью ручной постинг по форумам, каждое сообщение и его место будет проверятся вручную - пост про удочки в форуме о рекламе мне не нужен. В приват ничего писать не надо, оставляйте свои предложения, и обязательно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблоны для OpenCMS

    Требуется сделать несколько шаблонов для OpenCMS. Страницы уже сверстаны, так что с версткой возится много не надо. В приват не писать. Все предложения оставляйте тут.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт на автомобильную тематику

    Нужно сделать рерайт по автомобильной тематике. Обязательное требование: уникальность статей, информационная ценность - в конце концов делается для людей. Требования к исполнителю - нужно действительно разбираться в автомобилях. Все предложения оставляйте тут. В приват писать не надо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта о автомобильном тюнинге

    $250

    Собственно пока только дизайн и требуется. Особых предпочтений нет, так что лучше несколько вариантов. Если есть аналогичные работы - просто замечательно. Основная функция сайта - информационная - не магазин и не сайт фирмы. Все предложения оставляйте здесь, в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Элемент сайта на Flash

    Требуется получить нечто подобное по функционалу тому что на сайте: http://www.americanracing.com/carfigurator.asp Срок до 2-х недель. Рекомендую поэкспериментировать с вышеприведенным сайтом, чтобы точно определится сможете ли вы выполнить подобную работу в указанный срок.

    Flash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обработка фотографий

    Требуется из изображения диска, например http://kolesa-kik.ru/files/goods/499/image.jpg Получить http://www.catalog.kolesa-kik.ru/MontageWheels/BP/18/5/121.png Причем изображение в результате должно быть около 120 на 120 пикселей - поэтому сверхточного "разворачивания" не требуется. Дисков огромное количество - поэтому заказ скорее всего получат несколько человек предложивших ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
pokolok
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$250
9 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта о автомобильном тюнинге
все получилось
Интересный, а самое главное эффективный подход к решению творческих задач. Фактически решил задачу "сделай то, не знаю чего, но чтобы я был в восторге". Рекомендую, если хотите получить интересные дизайнерские решения.
Ответный отзыв
emeraldy85
Антонина 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов
$1
10 баллов
15 лет назад
Рерайт на автомобильную тематику
Очень хороший заказчик! Оплата вовремя, без задержек! Внимательно относится к исполнителям! Очень рекомендую!
Очень ответственный исполнитель. Рерайт выполнен на высшем уровне. Спасибо за работу! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
k_dimon
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект (верстка) для Дмитрия Когтева
Доволен сотрудничеством. Заказчик знает чего хочет, оплата вовремя и в полном размере.
Профессионально и в срок. Приятно работать с такими человеком.
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flitted
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Обработка фотографий
Очень хороший заказчик, легко в общении и в сотрудничестве, постоянно на связи, платит во время без оттягивания, что очень приветствуется фрилансерами. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Человек с исключительной усидчивостью и терпением. Эти качества наряду с хорошим знанием Photoshop позволили в кратчайшие сроки решить мои задачи. Приятно работать с человеком который не боится работы и не срывает сроки. Над этим проектом работало несколько человек - в результате львиная доля - более 70% от общего числа изображений была выполнена Мариной! Рекомендую!
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Ekstazi
Максим 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
18 отзывов(-2)
$200
10 баллов
15 лет назад
Элемент сайта на Flash
Хорошо сработались.
Проект закрыт.
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