Требования: Знание Flex Знание php фреймворков (любого из перечисленных): CodeIgniter, Yii, Kohama Естественно ответственность и строго соблюдение сроков. Несколько проектов. Оплата попроектно, никакой предоплаты. В личку писать не надо. Перспективы долговременного сотрудничества.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Разработка сравнительно несложного веб приложения. Требования: хорошее знание Yii Framework понимание SOAP/WSDL желательно, но не обязательно знание Flex Корректность и исполнительность обязательны. Строгое соблюдение сроков разработки. В личку писать не надо. Т.к. людей подходящих под вышеуказанные требования не так много, ТЗ будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется полностью ручной постинг по форумам, каждое сообщение и его место будет проверятся вручную - пост про удочки в форуме о рекламе мне не нужен. В приват ничего писать не надо, оставляйте свои предложения, и обязательно ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Глубокий рерайт.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Требуется сделать несколько шаблонов для OpenCMS. Страницы уже сверстаны, так что с версткой возится много не надо. В приват не писать. Все предложения оставляйте тут.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать рерайт по автомобильной тематике. Обязательное требование: уникальность статей, информационная ценность - в конце концов делается для людей. Требования к исполнителю - нужно действительно разбираться в автомобилях. Все предложения оставляйте тут. В приват писать не надо.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Приватный проект (верстка) для Дмитрия КогтеваHTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Собственно пока только дизайн и требуется. Особых предпочтений нет, так что лучше несколько вариантов. Если есть аналогичные работы - просто замечательно. Основная функция сайта - информационная - не магазин и не сайт фирмы. Все предложения оставляйте здесь, в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется получить нечто подобное по функционалу тому что на сайте: http://www.americanracing.com/carfigurator.asp Срок до 2-х недель. Рекомендую поэкспериментировать с вышеприведенным сайтом, чтобы точно определится сможете ли вы выполнить подобную работу в указанный срок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется из изображения диска, например http://kolesa-kik.ru/files/goods/499/image.jpg Получить http://www.catalog.kolesa-kik.ru/MontageWheels/BP/18/5/121.png Причем изображение в результате должно быть около 120 на 120 пикселей - поэтому сверхточного "разворачивания" не требуется. Дисков огромное количество - поэтому заказ скорее всего получат несколько человек предложивших ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен15 лет назад