Человек с исключительной усидчивостью и терпением. Эти качества наряду с хорошим знанием Photoshop позволили в кратчайшие сроки решить мои задачи. Приятно работать с человеком который не боится работы и не срывает сроки. Над этим проектом работало несколько человек - в результате львиная доля - более 70% от общего числа изображений была выполнена Мариной! Рекомендую!