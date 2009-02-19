Приватный проект для emeraldy85

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Глубокий рерайт.

15 лет назад
exeron
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
emeraldy85
Антонина 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
  • Похожие заказы

  • Наполнение форумов общей тематики (прив.пр.)

    Всем доброго дня! Необходим человек для опубликования постов на форуме общей тематики. От вас необходимо зарегистрироваться и единовременно пробежаться по темам форума. Тематика общая, идет общение на различные темы, от вас потребуется ни много ни мало - ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Фото для сайта

    $50

    Нужны фотографии для сайта на строительную тему и фото строительной техники ,так же новостные фото.ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ФОТО-УНИКАЛЬНОСТЬ.Стоимость одной фото от 20 рублей.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копипаст текстов на английском языке

    Есть сайт на русском языке, сделали версию на английском - теперь надо переводить названия товаров и брать описания в интернете, вставлять в английскую версию. Стоимость предлагать от 5 центов за кописаст и ниже. выше или без ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно!Заполнить интернет-магазин товарами

    Доброе время суток. Нам нужно в короткий срок заполнить интернет-магазин товарами. Образец сайта и все фотографии есть. Пишите мне на мою почту [email protected] и я дам Вам ссылку на сайт и буду принимать Ваши ставки.Важно!!-Умение ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скачать архив и закачать на файлообменик

    Вобщем работа очень легкая и для тех кому делать нечего:) Я дам ссылку, надо будет скачать архив и потом его закачать на файлообменик и копию отправить мне на e-mail. Вот и все. Архив примерно 20-22 метра.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скачать файлы и перезалить на другой файл-хостинг

    Нужно скачать с депозита 13 файлов общим объемом 845Мб и залить их на letitbit. Не нужно указывать заоблачные суммы. Пару долларов меня устроит : ) Нужно сделать как можно быстрее, желательно в течении нескольких часов. Обращайтесь за ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нудная работа

    Даю доступ на сайт, вы выбираете хорошие картинки эротического характера и сохраняете урлы в файлик. Работа простоя, но ее много. По цене меня устроит 0,02 за каждую сохраненую ссылку. Инет у вас должен быть безлимитный, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Составление логических групп из заданных запросов

    Требуется женщина, на разовую работу. Для составления логических групп из заданных запросов, для контектстной рекламы. Оплата по договоренности. Все свои данные и предложения высылайте по адресу: [email protected] Контактное лицо: Анита

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется регистрация и размещение вакансий.

    $50

    Требуется регистрация на порталах по работе. Берём ТОП-10 порталов по московскому региону. Регистрируем там учётные записи + я предоставлю до 10 учёток. Размещаем на эти учётки РЕАЛЬНЫЕ вакансии компании, которые я предоставлю. Всего 1 уникальная вакансия, "Эксперт отдела продажи ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Размещение объявлений на сайтах

    Есть список сайтов, посвященных недвижимости. Периодически создается список новых объявлений, которые нужно размещать на этих сайтах. Также периодически нужно обновлять объявления, чтобы они находились наверху списка всех объялений. Список содержит не более 20 объявлений. Список сайтов - ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад