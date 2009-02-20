Наполнение форумов общей тематики (прив.пр.)

Всем доброго дня!

Необходим человек для опубликования постов на форуме общей тематики.

От вас необходимо зарегистрироваться и единовременно пробежаться по темам форума. Тематика общая, идет общение на различные темы, от вас потребуется ни много ни мало - всего лишь высказать свою точку зрения. Далее - адресовать вопрос форумчанам для дальнейшей беседы. Главное требование - грамотность.

Оплата - Вебмани, а также актуальный отзыв о вашей работе.

Приватный проект для Пискуновой Ирины.