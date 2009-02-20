Наполнение форумов общей тематики (прив.пр.)

Нужен человек (или несколько) для размещения бесплатных объявлений на испанских сайтах. Тема объявлений: "Бизнес в России" Это должны быть: - бесплатные доски объявлений - тематические форумы - др. тематические порталы - ...ваши варианты приветствуются. Повторяться порталы не должны - контролируется. Расценки: 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго дня!
Необходим человек для опубликования постов на форуме общей тематики.
От вас необходимо зарегистрироваться и единовременно пробежаться по темам форума. Тематика общая, идет общение на различные темы, от вас потребуется ни много ни мало - всего лишь высказать свою точку зрения. Далее - адресовать вопрос форумчанам для дальнейшей беседы. Главное требование - грамотность.
Оплата - Вебмани, а также актуальный отзыв о вашей работе.
Приватный проект для Пискуновой Ирины.
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