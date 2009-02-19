Составление логических групп из заданных запросов

Нужен человек (или несколько) для размещения бесплатных объявлений на испанских сайтах. Тема объявлений: "Бизнес в России" Это должны быть: - бесплатные доски объявлений - тематические форумы - др. тематические порталы - ...ваши варианты приветствуются. Повторяться порталы не должны - контролируется. Расценки: 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется женщина, на разовую работу. Для составления логических групп из заданных запросов, для контектстной рекламы.
Оплата по договоренности.
Все свои данные и предложения высылайте по адресу: [email protected]
Контактное лицо: Анита
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