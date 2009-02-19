Составление логических групп из заданных запросов

Есть одесская социальная IT сеть Ее надо наполнять новостями, так чтоб привлечь людей, которые будут регистрироваться и тоже чего-то делать Укажите цену и срок за который на сайте будет 50 активных пользователей Внимание! Работа только для одесситов! Мне нужны ...