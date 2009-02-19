Срочно!Заполнить интернет-магазин товарами

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок552 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброе время суток. Нам нужно в короткий срок заполнить интернет-магазин товарами. Образец сайта и все фотографии есть. Пишите мне на мою почту [email protected] и я дам Вам ссылку на сайт и буду принимать Ваши ставки.Важно!!-Умение работать в фотошопе!Ищем человека из Москвы.Работа постоянная.

С уважением,

Евгений

15 лет назад
Mashenka
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Размещение объявлений на испанских сайтах

    Нужен человек (или несколько) для размещения бесплатных объявлений на испанских сайтах. Тема объявлений: "Бизнес в России" Это должны быть: - бесплатные доски объявлений - тематические форумы - др. тематические порталы - ...ваши варианты приветствуются. Повторяться порталы не должны - контролируется. Расценки: 1 ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скачать архив и закачать на файлообменик

    Вобщем работа очень легкая и для тех кому делать нечего:) Я дам ссылку, надо будет скачать архив и потом его закачать на файлообменик и копию отправить мне на e-mail. Вот и все. Архив примерно 20-22 метра.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скачать файлы и перезалить на другой файл-хостинг

    Нужно скачать с депозита 13 файлов общим объемом 845Мб и залить их на letitbit. Не нужно указывать заоблачные суммы. Пару долларов меня устроит : ) Нужно сделать как можно быстрее, желательно в течении нескольких часов. Обращайтесь за ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нудная работа

    Даю доступ на сайт, вы выбираете хорошие картинки эротического характера и сохраняете урлы в файлик. Работа простоя, но ее много. По цене меня устроит 0,02 за каждую сохраненую ссылку. Инет у вас должен быть безлимитный, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Составление логических групп из заданных запросов

    Требуется женщина, на разовую работу. Для составления логических групп из заданных запросов, для контектстной рекламы. Оплата по договоренности. Все свои данные и предложения высылайте по адресу: [email protected] Контактное лицо: Анита

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется регистрация и размещение вакансий.

    $50

    Требуется регистрация на порталах по работе. Берём ТОП-10 порталов по московскому региону. Регистрируем там учётные записи + я предоставлю до 10 учёток. Размещаем на эти учётки РЕАЛЬНЫЕ вакансии компании, которые я предоставлю. Всего 1 уникальная вакансия, "Эксперт отдела продажи ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Размещение объявлений на сайтах

    Есть список сайтов, посвященных недвижимости. Периодически создается список новых объявлений, которые нужно размещать на этих сайтах. Также периодически нужно обновлять объявления, чтобы они находились наверху списка всех объялений. Список содержит не более 20 объявлений. Список сайтов - ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется добавление и администрирование контента

    Требуется добавление и администрирование контента 1. добавление написанного копирайта 2. администрирование сайта (настройка структуры сайта, текста) 3. умение настраивать и пользоваться bitrix и др. смс системами все подробности обсуждаются в icq 481576537

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Вбить категории

    Нужно вбить категории в каталог через простую CMS ... Категории нужно будет взять либо с каталога Яндекса либо найти более удачный пример. Предпочтение наименьшей цене. Сроки - 1 день.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнять социальную сеть

    $500

    Есть одесская социальная IT сеть Ее надо наполнять новостями, так чтоб привлечь людей, которые будут регистрироваться и тоже чего-то делать Укажите цену и срок за который на сайте будет 50 активных пользователей Внимание! Работа только для одесситов! Мне нужны ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад