Скачать файлы и перезалить на другой файл-хостинг

Нужно скачать с депозита 13 файлов общим объемом 845Мб и залить их на letitbit. Не нужно указывать заоблачные суммы. Пару долларов меня устроит : )

Нужно сделать как можно быстрее, желательно в течении нескольких часов.

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