Копипаст текстов на английском языке

Есть сайт на русском языке, сделали версию на английском - теперь надо переводить названия товаров и брать описания в интернете, вставлять в английскую версию.

Стоимость предлагать от 5 центов за кописаст и ниже. выше или без цены предложения рассматриваться не будут.