taniahorda

Таня Горда taniahorda

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Переводчик, Писатель

﻿CV﻿ | Контакты

  • Очень интересно поработать с локализацией текстов с английского на украинский
  • Дипломы филолога и преподавателя английского
  • 8 лет письменных переводов и написания материалов
  • ﻿4+ года в IT,  деловая переписка с заказчиками и составление guide book'а по письменной коммуникации для коллег
  • Статьи на HR, бизнес, IT-тематику, художественные тексты для блогов, сайтов, печатных изданий
  • Материалы и интервью о пленочном фото, организация фото и арт проектов в родном городе
Если вам требуется перевод книг или статей, комиксов и субтитров к фильмам, написание аналитического или художественного материала, обращайтесь, и мы обязательно договоримся об условиях и цене

Буду рада сотрудничеству!

Отзывы заказчиков

maxeam
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перевести договор (UA - EN)
Доволен сотрудничеством. Качество перевода - на высоте. Спасибо!
Было приятно поработать с Вами! Четкая постановка задачи, быстрая оплата, хорошая коммуникация. Максим отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
victorpavlov
Виктор 
32 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$100
0 баллов
15 лет назад
Перевод статей на тему продвижения сайтов
Совершенно безответственный исполнитель. Татьяна взялась за работу по переводу, а через неделю отказалась без объяснения причин (сообщила, что больше не может заниматься проектом). Таким образом, заказ выполнен не был.
AlekZZ
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Перевод книжки с английского на русский
Таня сделала перевод в срок и с отличным качеством. От общения с ней только положительные эмоции. Очень рад сотрудничеству!
Очень приятно было работать с Александром. Четкие условия, адекватные сроки, своевременная оплата. Рекомендую как заказчика и с удовольствием поработаю с Сашей еще, если будет возможность :) Успехов!!
Ответный отзыв
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)
$7
10 баллов
15 лет назад
Надо разместить 23 статьи на сайт.
Joomla
Отличный исполнитель. Работу выполнила в срок. Буду обращаться впредь. Рекомендую!
Приятно было поработать :) Внимательный заказчик, по ходу решали все нюансы. Рекомендаую всем и, если будет возможность, с удовольствием поработаю ещё.
Ответный отзыв
topsandwich
Антон 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Наполнение сайтов
Все сделала вовремя и правильно, без ошибок. Очень советую
Чётко поставленное задание, чёткая система отчётности и своевременная оплата. Человек относится с пониманием, все вопросы решались по ходу работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Переводы
4 отзыва(-1)
$6/час
#170
Копирайтинг
1 отзыв(-1)
$10/час
#4685