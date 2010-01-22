Переводчик, Писатель
- Очень интересно поработать с локализацией текстов с английского на украинский
- Дипломы филолога и преподавателя английского
- 8 лет письменных переводов и написания материалов
- 4+ года в IT, деловая переписка с заказчиками и составление guide book'а по письменной коммуникации для коллег
- Статьи на HR, бизнес, IT-тематику, художественные тексты для блогов, сайтов, печатных изданий
- Материалы и интервью о пленочном фото, организация фото и арт проектов в родном городе
Буду рада сотрудничеству!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Доволен сотрудничеством. Качество перевода - на высоте. Спасибо!
Ответный отзыв
Было приятно поработать с Вами! Четкая постановка задачи, быстрая оплата, хорошая коммуникация. Максим отличный заказчик, рекомендую.
$100
0 баллов
15 лет назад
Совершенно безответственный исполнитель. Татьяна взялась за работу по переводу, а через неделю отказалась без объяснения причин (сообщила, что больше не может заниматься проектом). Таким образом, заказ выполнен не был.
$100
10 баллов
15 лет назад
Таня сделала перевод в срок и с отличным качеством. От общения с ней только положительные эмоции. Очень рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Александром. Четкие условия, адекватные сроки, своевременная оплата. Рекомендую как заказчика и с удовольствием поработаю с Сашей еще, если будет возможность :) Успехов!!
$7
10 баллов
15 лет назад
Joomla
Отличный исполнитель. Работу выполнила в срок. Буду обращаться впредь. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было поработать :) Внимательный заказчик, по ходу решали все нюансы. Рекомендаую всем и, если будет возможность, с удовольствием поработаю ещё.
$20
10 баллов
16 лет назад
Все сделала вовремя и правильно, без ошибок. Очень советую
Ответный отзыв
Чётко поставленное задание, чёткая система отчётности и своевременная оплата. Человек относится с пониманием, все вопросы решались по ходу работы. Рекомендую.
Переводы
4 отзыва(-1)
$6/час
#170
Копирайтинг
1 отзыв(-1)
$10/час
#4685