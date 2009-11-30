topsandwich

Антон Гаврилов topsandwich

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Требуется копипаст

    Наполнение сайта - каталога. Требуется поиск и размещение. 1 пост = название, текст+ фото Предлагайте сроки и вашу цену за количество.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поднять ТИц

    Требуется: увеличить тиц до 20-50. Оплата по факту, можно через СБС. Предлагайте варианты, сроки и стоимость соответственно.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тематическое наполнение сайтов

    Требуется наполнение сайтов по тематике. Оформление: - оригинальное название (отличное от источника) - текст 500-700 симв. (минимальный рерайт) - добавление 2-4 фото (если есть, минимум 1) Предлагайте, общее количество + цена, сроки

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты на главную страницу сайта

    Нужны уникальные тексты на главную страницу сайта, по тематикам: - посуда - туризм - бытовая техника - магазин продуктов Требования!!!: Текст "приветственный" уникальный на главной странице 500-700 символов.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Уникальные словосочетания тематика - туризм

    Необходимо составить уникальные предложения в кол-ве 30-40 шт. для туристической компании. все самое просто и нехитрое уже написано...нужно реально оригинал! нужно чтобы текст в предложении был полностью универсальным! мог подходить к любому виду тура или путевки! пример: 1) Лучшие ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Уникальные словосочетания для интернет-магазина

    ЕЩЕ для ОСОБО ОДАРЕННЫХ - рассматриваются только с УКАЗАННОЙ ЦЕНОЙ в ПРОЕКТЕ!!! Необходимо составить уникальные предложения в кол-ве 30 шт. для магазина бытовой техники. все самое просто и нехитрое уже написано...нужно реально оригинал! нужно чтобы текст в предложении ...

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Букмекерская контора

    Требуется написание универсальной системы управления "букмекерской конторы". Внимательно рассматриваем готовые проекты!!! Основное требование к претенденту: знание данного вопроса. (чтобы избежать траты лишнего времени на объяснение нюансов). БЕСПЛАТНЫЕ СКРИПТЫ ВЫЛОЖЕННЫЕ в ИНТЕРНЕТЕ просьба НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для сайта

    $50

    Логотип для сайта магазина бытовой техники 331х107 в .PNG должна быть надпись "БытТехника-НН" минимальная цена и минимальные сроки. принимаются в проект только с указанием цены и сроков!

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки57 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Донаполнить сайт недостающей информацией

    $50

    Сайт автомобильной тематике - поэтому предпочтение сразу отдается "сильной" половине). на сайт нужно добавить отзывы, обьявления, и другую сопутствующую информацию. контент должен быть правильно оформлен - обязательно частичный рерайт текстов новостей и статей. техническая информация без изменений. возможно внесение ...

    Рерайт текста
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина (копи-паст)

    $100

    Требуется наполнение интернет-магазина (копи-паст) товары - бытовая техника Требования к посту: - название - модель и марка товара (Siemens TRD 61789) - тайтл - расширеное описание товара (Электрический мозговыкручиватель с поглотителем Siemens TRD 61789) - краткое описание (основные тех.характеристики ...

    Наполнение интернет магазина
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Описания разделов строительной тематики

    $250

    Необходимо уникальное описание разделов строительной тематики - 400-600 символов (2 абзаца). Количество описаний 200-250. Текст должен быть действительно уникальный! Предлагайте цену и сроки. Принимаются в проект предложения только с указанием цены (в проекте) и сроков исполнения

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Увеличение ТИЦ

    $100

    Требуется увеличение "Тиц" рассматриваются варианты работы ТОЛЬКО с ясными действиями исполнителя. необходимо чтобы сайт "держался" на определенном уровне по параметрам, чтобы не выпал после 2-х 3-х апов. прогоны по беспонтовым каталогам и покупка ссылок неинтересует, предлагать Ваши возможности только ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение сайтов

    $2500

    Поиск тематического контента и размещение на сайте (удобная цмс) Требования к материалам: - Рерайт названия статьи (остальное копи-паст) - Кол-во текста не более 1.5 знаков - Фотография (без ватермарков, рамок и пр.) Предлагайте цену за пост, кол-во постов в ...

    Наполнение сайтов5 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание разделов для автоклуба

    1) Нужно придумать разделы для "автоклуба" (клуб автолюбителей). 2) Придумать регистрацию пользователя на "автоклубе" стандартная (логин,пароль,емейл) + доп. спец.поля (которые подходят к автотематике)

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Увеличение ссылочной массы

    Для сайтов требуется увеличение ссылочной "массы" - в первую очередь интересуют размещение "пресс-релизов", размещение "статей", и другие высокоэффективные варианты для продвижения "своих" а не клиентских сайтов. предложения рассматриваются в порядке общей очереди, отбор очень строгий ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайтов контентом

    Сайты различных тематик - требуется - копипаст, рерайтинг одна статья(пост) - 300-700 знаков + фото по смыслу копипаст обсуждается отдельно. Пишите Ваши предложения с ценами - кол-во постов в день - цена

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Lyvimir
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Описания разделов строительной тематики
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата Приятно было поработать, спасибо
Violik
NaN лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Уникальные словосочетания тематика - туризм
Работать с Антоном легко и просто. Спасибо!
Отличные тексты, выполненной работой очень доволен
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Тексты на главную страницу сайта
Антон хороший заказчик, все своевременно проверено и оплачено. Спасибо.
Работа сделана вовремя и безупречно, спасибо
Ответный отзыв
Decimus
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать 4 картинки
Спасибо за сотрудничество! четкая задача и оплата в срок. приятно работать.
Все сделал быстро, все замечания по ходу работу были учтены и исправлены. рекомендую
Ответный отзыв
Xurmishka
Ирина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Рерайт автомобильных новостей по брендам
Не первый мой проект, выполненный для Антона. Всем осталась вполне довольна.
Качественная работа, выполнено безукоризненно!
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