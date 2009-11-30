topsandwich

Наполнение сайта - каталога. Требуется поиск и размещение. 1 пост = название, текст+ фото Предлагайте сроки и вашу цену за количество.
Антон Гаврилов topsandwichtopsandwich
- Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется: увеличить тиц до 20-50. Оплата по факту, можно через СБС. Предлагайте варианты, сроки и стоимость соответственно.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется наполнение сайтов по тематике. Оформление: - оригинальное название (отличное от источника) - текст 500-700 симв. (минимальный рерайт) - добавление 2-4 фото (если есть, минимум 1) Предлагайте, общее количество + цена, срокиКопирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны уникальные тексты на главную страницу сайта, по тематикам: - посуда - туризм - бытовая техника - магазин продуктов Требования!!!: Текст "приветственный" уникальный на главной странице 500-700 символов.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо составить уникальные предложения в кол-ве 30-40 шт. для туристической компании. все самое просто и нехитрое уже написано...нужно реально оригинал! нужно чтобы текст в предложении был полностью универсальным! мог подходить к любому виду тура или путевки! пример: 1) Лучшие ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Постоянное наполнение сайтов автомобильной тематики - РЕРАЙТ новостей с фото кол-во знаков 400-600 + фото (без ватермарков) Предлагайте Цены.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Предложения рассматриваются только с ценами и сроками исполнения, в проектИконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен14 лет назад
ЕЩЕ для ОСОБО ОДАРЕННЫХ - рассматриваются только с УКАЗАННОЙ ЦЕНОЙ в ПРОЕКТЕ!!! Необходимо составить уникальные предложения в кол-ве 30 шт. для магазина бытовой техники. все самое просто и нехитрое уже написано...нужно реально оригинал! нужно чтобы текст в предложении ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен14 лет назад
Требуется написание универсальной системы управления "букмекерской конторы". Внимательно рассматриваем готовые проекты!!! Основное требование к претенденту: знание данного вопроса. (чтобы избежать траты лишнего времени на объяснение нюансов). БЕСПЛАТНЫЕ СКРИПТЫ ВЫЛОЖЕННЫЕ в ИНТЕРНЕТЕ просьба НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо наполнение сайтов автомобильной тематики - рерайт новостей с фото кол-во знаков 400-600 + фото (без ватермарков) Предлагайте цену.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Логотип для сайта магазина бытовой техники 331х107 в .PNG должна быть надпись "БытТехника-НН" минимальная цена и минимальные сроки. принимаются в проект только с указанием цены и сроков!Логотипы и Знаки57 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен нехитрый дизайн для сайта "ставки на спорт" - возможно фотоколлаж.. рассматриваются предложения с ценами и сроками. также его нужно будет разверстатьДизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт автомобильной тематике - поэтому предпочтение сразу отдается "сильной" половине). на сайт нужно добавить отзывы, обьявления, и другую сопутствующую информацию. контент должен быть правильно оформлен - обязательно частичный рерайт текстов новостей и статей. техническая информация без изменений. возможно внесение ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется наполнение интернет-магазина (копи-паст) товары - бытовая техника Требования к посту: - название - модель и марка товара (Siemens TRD 61789) - тайтл - расширеное описание товара (Электрический мозговыкручиватель с поглотителем Siemens TRD 61789) - краткое описание (основные тех.характеристики ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $250
Необходимо уникальное описание разделов строительной тематики - 400-600 символов (2 абзаца). Количество описаний 200-250. Текст должен быть действительно уникальный! Предлагайте цену и сроки. Принимаются в проект предложения только с указанием цены (в проекте) и сроков исполненияКопирайтинг2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется увеличение "Тиц" рассматриваются варианты работы ТОЛЬКО с ясными действиями исполнителя. необходимо чтобы сайт "держался" на определенном уровне по параметрам, чтобы не выпал после 2-х 3-х апов. прогоны по беспонтовым каталогам и покупка ссылок неинтересует, предлагать Ваши возможности только ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2500
Поиск тематического контента и размещение на сайте (удобная цмс) Требования к материалам: - Рерайт названия статьи (остальное копи-паст) - Кол-во текста не более 1.5 знаков - Фотография (без ватермарков, рамок и пр.) Предлагайте цену за пост, кол-во постов в ...Наполнение сайтов5 исполнителейЗавершен14 лет назад
1) Нужно придумать разделы для "автоклуба" (клуб автолюбителей). 2) Придумать регистрацию пользователя на "автоклубе" стандартная (логин,пароль,емейл) + доп. спец.поля (которые подходят к автотематике)Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Для сайтов требуется увеличение ссылочной "массы" - в первую очередь интересуют размещение "пресс-релизов", размещение "статей", и другие высокоэффективные варианты для продвижения "своих" а не клиентских сайтов. предложения рассматриваются в порядке общей очереди, отбор очень строгий ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сайты различных тематик - требуется - копипаст, рерайтинг одна статья(пост) - 300-700 знаков + фото по смыслу копипаст обсуждается отдельно. Пишите Ваши предложения с ценами - кол-во постов в день - ценаНаполнение сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад