Нарисовать 4 картинки

Требуется сделать анимированный персонаж. что то типа смайлика наверное со значка % (проценты). Вид персонажа добрый и положительный! Ждем от вас предложение по работе, сроках и стоимости аська 317653917 мыло [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предложения рассматриваются только с ценами и сроками исполнения, в проект
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