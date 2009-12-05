Анимированный персонаж

Иконки и Пиксель-артЗакрыт11 заявок229 просмотров
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Требуется сделать анимированный персонаж.

что то типа смайлика наверное со значка % (проценты).

Вид персонажа добрый и положительный!

Ждем от вас предложение по работе, сроках и стоимости

аська 317653917

мыло [email protected]

14 лет назад
Athlon_2007
Иван 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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