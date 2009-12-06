Нужна кнопка на сайт

Иконки и Пиксель-артЗавершен15 заявок283 просмотра
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Нужна кнопка на сайт 88x31, не дорого. С надписью "N руб. на счёт молобильного телефона" вроде того. Оплата через систему Webmoney. Жду предложений

14 лет назад
LarisaTim
Larisa Tim 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
T17
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Здорово! В тот же день работа была сделана. В нескольких вариантах! Обязательно обращайтесь!
Простое задание