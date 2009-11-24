Пиксельные иконки

Иконки и Пиксель-артЗакрыт27 заявок343 просмотра
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Максимальный размер 16 на 16 px.

Нужно будет около 20 штук.

Показывайте примеры. Писать только сюда.

14 лет назад
RedRocket
Алексей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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