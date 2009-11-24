Иконки на сайт

Нужно менять все иконки на сайте на другие более красивые!

Даю папку img где находятся все иконки, там около 100 файлов

с вас требуется менять стиль всех иконок оставляя названия иконок, что бы я могу загрузить полученную работу в папке img и сразу что бы везде поменялось.

Ваша цена и сроки?