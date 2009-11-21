Мультипликационные иконки

$100
Иконки и Пиксель-артЗакрыт18 заявок512 просмотров
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#1$

Требуются иконки в виде мультипликационных персонажей для разделов сайта компьютерной службы: пришельцы, похожие на желеобразных губок из "Корпорации монстров", возможны другие, но обязательно должны быть смешными, с юмором, эмоциональными. Размеры - 256х256 . Предполагается что они будут чинить компьютеры, в руках отвертки, ноутбуки и пр. Необходимо сделать около 10-15 персонажей. Идеи для внешнего вида есть. Предлагаем сделать 1 персонажа, чтобы увидеть ваше мастерство и начать работать на платной основе.

14 лет назад
perfectio-pro
Александр 
38 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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Нет заявок фрилансеров