Мультипликационные иконки

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Требуются иконки в виде мультипликационных персонажей для разделов сайта компьютерной службы: пришельцы, похожие на желеобразных губок из "Корпорации монстров", возможны другие, но обязательно должны быть смешными, с юмором, эмоциональными. Размеры - 256х256 . Предполагается что они будут чинить компьютеры, в руках отвертки, ноутбуки и пр. Необходимо сделать около 10-15 персонажей. Идеи для внешнего вида есть. Предлагаем сделать 1 персонажа, чтобы увидеть ваше мастерство и начать работать на платной основе.