Анимированное изображение для кнопки live chat-a

$5
Иконки и Пиксель-артЗавершен12 заявок313 просмотров
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Необходимо разработать анимированную кнопку (gif) для онлайн-чата.

Пример - http://rt002.livecontact.ru/consoles/design/buttons/014.offline.gif

Вписать в этот базовый дизайн - http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-4405098.jpg

14 лет назад
kimsey-sa
Терзинов 
39 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$4
1 день
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