Прорисовка иконок. Срочно!

Здравствуйте!

Требуется художник-дизайнер. Короче говоря, нужно отрисовать иконки в ВЕКТОРЕ!

Иконки на техническую тематику(поезд,трамвай, корабль, машиностроение, оборудование для нефти и газа и т.д.), всего около 12 иконок.

Цветовая палитра светло-серый, белый, светло голубой. Думаю картинки должны быть вписаны в прозрачный трёхмерный кубик, стилизованный под рисование простым карандашом.

Говорите свои цены!!!!

Думаю нужен нужен пример исполнения хотя бы одной картинки.

Все нужно СРОЧНО, спасибо!!!

Пишите в асю 5703931семь или на мыло [email protected] .