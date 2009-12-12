Прорисовка иконок. Срочно!

Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок309 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется художник-дизайнер. Короче говоря, нужно отрисовать иконки в ВЕКТОРЕ!

Иконки на техническую тематику(поезд,трамвай, корабль, машиностроение, оборудование для нефти и газа и т.д.), всего около 12 иконок.

Цветовая палитра светло-серый, белый, светло голубой. Думаю картинки должны быть вписаны в прозрачный трёхмерный кубик, стилизованный под рисование простым карандашом.

Говорите свои цены!!!!

Думаю нужен нужен пример исполнения хотя бы одной картинки.

Все нужно СРОЧНО, спасибо!!!

Пишите в асю 5703931семь или на мыло [email protected] .

14 лет назад
heness92
Россия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Vincente
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$2
1 день
Работу выполнил отлично! Все устраивает, рисует хорошо! Спасибо за иконки!