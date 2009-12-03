Доработать иконку для программы

Иконки и Пиксель-артЗавершен10 заявок275 просмотров
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Доработать иконку для программы из формата 16х16 и 32х32 под все форматы Vista.

14 лет назад
lawday
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vicodin
Антон 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
81 отзыв
14 лет назад
$15
1 день
Доработал иконку для программы под все необходимые форматы. Все четко, быстро. Доверяет и вызывает доверие.
Очень доволен работой с Сергеем, Четкие указания, своевременная оплата. Советую всем!
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