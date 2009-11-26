Разработка пака иконок

Иконки и Пиксель-артЗакрыт1 заявка334 просмотра
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Разработать пак иконок в 2х разрешениях 16х16 и 32х32.

Стоимость и сроки реализации - в комментариях.

14 лет назад
msdos12
Марат 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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