Разработка пака иконок

Необходимо разработать анимированную кнопку (gif) для онлайн-чата. Пример - http://rt002.livecontact.ru/consoles/design/buttons/014.offline.gif Вписать в этот базовый дизайн - http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-4405098.jpg
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать пак иконок в 2х разрешениях 16х16 и 32х32.
Стоимость и сроки реализации - в комментариях.
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