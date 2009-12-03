Переработать дизайн блока "корзина" для сайта

# 1 — $

Издательство деловой литературы.

Сайт www.alpinabook.ru.

Необходимо переработать дизайн блока "корзина". Корзина должна быть видна. Оформление не ограничено цветовой палитрой сайта, но оно должно гормонировать с основным стилем. Обязательно должна присутствовать иконка и слово корзина.

Сейчас кнопки "Оформить заказ" и "Мои заказы" отделены от изображения корзины. Желательно в одном из вариантов их объединить.

Дизайн должен предусматривать тот же функционал, который есть сейчас.

Нужно сделать 2-3 варианта, их которых будет выбран лучший.