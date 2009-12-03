Фавикон и логотип

$5
Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок416 просмотров
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#1$

Нужно разработать логотип и фавикон (узнаваемый, яркий, оригинальный) для форума киева http://forumok.kiev.ua

14 лет назад
leopoldushka
Евгений 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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Нет заявок фрилансеров