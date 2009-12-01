Три favicon.ico

Нужна аватарка к группе про заработок в интернете. Это может быть как сделаная лично вами, так и скачаная из интернета картинка, главное - чтобы она подошла по теме. Вот группа: http://vkontakte.ru/club13629564 Готов заплатить не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны три иконки для сайтов. Общее требование - три размера внутри каждого файла: 16, 32 и 48 точек.
1) Для сайта о бодибилдинге - мужской торс с красиво накачанными мышцами живота. Если поместятся в более высоком разрешении - можно чтобы были видны и бицепсы, и мышцы груди, но акцент на животе. Цвет кожи - загорелый. За пример можно взять греческие статуи Поликлета :) Фон прозрачный.
2) Для сайта о парусных яхтах - мачта и два треугольных паруса, стаксель и грот, бермудского типа (как на лодках Volvo Ocean Race), белого цвета, можно в нестандартном ракурсе, главное чтобы паруса узнавались. Фон романтически-голубой, цвета средиземноморского неба.
3) Для сайта о романтических путешествиях - фигурки юноши и девушки, стоящие на как бы северном полюсе глобуса. Фигурки должны читаться, не должны быть похожи на значок туалета, у них должен быть объём, как и у глобуса под их ногами. Могут приобниматься, могут держаться за руки, на ваш выбор и как лучше будет смотреться. Фон за спинами фигурок прозрачный.
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