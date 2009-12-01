Подобрать аватарку для группы [В]контакте

Нужна аватарка к группе про заработок в интернете. Это может быть как сделаная лично вами, так и скачаная из интернета картинка, главное - чтобы она подошла по теме. Вот группа: http://vkontakte.ru/club13629564 Готов заплатить не больше 5 wmu ...