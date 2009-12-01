Подобрать аватарку для группы [В]контакте

Нужна кнопка на сайт 88x31, не дорого. С надписью "N руб. на счёт молобильного телефона" вроде того. Оплата через систему Webmoney. Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна аватарка к группе про заработок в интернете. Это может быть как сделаная лично вами, так и скачаная из интернета картинка, главное - чтобы она подошла по теме. Вот группа: http://vkontakte.ru/club13629564 Готов заплатить не больше 5 wmu ...
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