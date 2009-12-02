Отрисовать пиксель-арт для тематических разделов

$250
Иконки и Пиксель-артЗакрыт11 заявок263 просмотра
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Здравствуйте!

Мне нужны превьюшки-образы символизирующие тот или иной раздел сайта. Размер превьюшки 150*150пикселей.

Скажу сразу, что картинок необходимо будет сделать около 120 шт.

Готов платить за превью - 2$

Все вопросы в аську 576452166

14 лет назад
Teleeledom
Вася 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв(-1)