Сделать логотипы платежных систем

Иконки и Пиксель-артЗакрыт30 заявок424 просмотра
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Нужно сделать логотипы 10-15 платежных систем. Материалы будут предоставлены.

В аттаче пример логотипа - нужно точно такие же, только:

1) Без белых отступов - четко в размер рамки логотипа.

2) На прозрачном фоне.

Сроки - срочно.

Стоимость - жду стоимость за 1 лого.

ВАЖНО! ЛОГОТИПЫ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО, ОНИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ! НУЖНО РАЗМЕСТИТЬ ИХ НА КНОПКЕ!

14 лет назад
businessmedia
Дмитрий 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад