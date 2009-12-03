Сделать логотипы платежных систем

Издательство деловой литературы. Сайт www.alpinabook.ru. Необходимо переработать дизайн блока "корзина". Корзина должна быть видна. Оформление не ограничено цветовой палитрой сайта, но оно должно гормонировать с основным стилем. Обязательно должна присутствовать иконка и слово корзина. Сейчас кнопки "Оформить заказ" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать логотипы 10-15 платежных систем. Материалы будут предоставлены.
В аттаче пример логотипа - нужно точно такие же, только:
1) Без белых отступов - четко в размер рамки логотипа.
2) На прозрачном фоне.
Сроки - срочно.
Стоимость - жду стоимость за 1 лого.
ВАЖНО! ЛОГОТИПЫ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО, ОНИ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ! НУЖНО РАЗМЕСТИТЬ ИХ НА КНОПКЕ!
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