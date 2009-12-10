Раскрасить иконку

Иконки и Пиксель-артЗавершен19 заявок367 просмотров
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Добрый

надо расскрасить этот рисунок и немного его поменять.

интересуют сроки и цена (до 5 баксов)

14 лет назад
delivered
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_Sunrise
Юлия 
40 летПольша
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
57 отзывов
14 лет назад
$5
1 день
Спасибо Юлия. 10 баллов с плюсом.
Спасибо за сотрудничество, буду рада работать с Вами вновь.