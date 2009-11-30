Joomla, RSform, Script called on form process

Задача: доработать сайт/исправить ошибку. Проблема: некорректное отображение в опере. -//-//- Прислать/написать скрипт для формы обратной связи (который будет работать во всех (в большинстве) браузеров. С описанием что куда вставлять чтобы заработало, для такого "недалекого" как я. Оплата: shopcms_v3.0_VIP, ...